L’inchiesta sul boss albanese che travolge i sogni di Kushner

Tirana indaga imprenditori, boss e prestanome accusati anche di traffico di stupefacenti. C’è anche Shehu: il titolare dei terreni poi venduti per il progetto del genero del tycoon

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Nel paese non si parla d’altro. Fino a ieri tutti discutevano del mega resort dei Trump, l’investimento miliardario. Poi però su queste mega speculazione sostenuta dal governo, piomba la notizia che conferma i sospetti di un’operazione molto contestata in patria. La Spak, l’autorità anticorruzione del paese delle aquile, indaga imprenditori e sodali in una mega inchiesta su riciclaggio e traffico internazionale di droga. Tra gli indagati c’è Artur Shehu, di cui Domani ha raccontato i legami con