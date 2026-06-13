L’indagine per riciclaggio e droga si abbatte sul mega resort

L’inchiesta sul boss albanese che travolge i sogni di Kushner

Nello Trocchia
Segui Domani su Google
13 giugno 2026 • 07:00

Tirana indaga imprenditori, boss e prestanome accusati anche di traffico di stupefacenti. C’è anche Shehu: il titolare dei terreni poi venduti per il progetto del genero del tycoon

Nel paese non si parla d’altro. Fino a ieri tutti discutevano del mega resort dei Trump, l’investimento miliardario. Poi però su queste mega speculazione sostenuta dal governo, piomba la notizia che conferma i sospetti di un’operazione molto contestata in patria. La Spak, l’autorità anticorruzione del paese delle aquile, indaga imprenditori e sodali in una mega inchiesta su riciclaggio e traffico internazionale di droga. Tra gli indagati c’è Artur Shehu, di cui Domani ha raccontato i legami con

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.