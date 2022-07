Da settimane l’isola, che conta 22 milioni di abitanti, si trova da pericolosamente a corto di riserve in valuta estera, e le autorità sono state costrette a limitare anche l'acquisto di beni essenziali come carburanti, alimenti, medicine.

Una enorme folla di manifestanti ha preso d'assalto la residenza del presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, costringendolo a fuggire con l’elicottero dalla capitale Colombo. Negli scontri sono rimaste ferite 55 persone, di cui tre secondo l’ospedale nazionale dello Sri Lanka, colpite da armi da fuoco.

Lo Sri Lanka sta vivendo una profonda crisi economica e il premier Ranil Wickremesinghe, che sta trattando gli aiuti con il Fondo monetario internazionale, dopo l’assalto alla presidenza e dopo le richieste di dimissioni arrivate dai partiti si è detto disposto a fare un passo indietro per lasciare spazio a un governo di unità nazionale.

Protesters, many carrying Sri Lankan flags, gather outside the presidents office in Colombo, Sri Lanka, Saturday, July 9, 2022. Sri Lankan protesters stormed President Gotabaya Rajapaksa's residence and nearby office on Saturday as tens of thousands of people took to the streets of the capital Colombo in the biggest demonstration yet to vent their fury against a leader they hold responsible for the island nation's worst economic crisis. (AP Photo/Thilina Kaluthotage)

Le proteste nell’isola sono iniziate nel marzo scorso e avevano già provocato diverse dimissioni di membri del governo.

Da settimane l’isola, che conta 22 milioni di abitanti, si trova da pericolosamente a corto di riserve in valuta estera, e le autorità sono state costrette a limitare anche l'acquisto di beni essenziali come carburanti, alimenti, medicine.

Si tratta, secondo la stampa locale, della peggior crisi economica attraversata dal Paese dalla sua indipendenza, nel 1948. Nel frattempo l'inflazione ha raggiunto il 54,6 per cento nel mese di giugno e, stando alle stime, potrebbe arrivare al 70 per cento nei mesi prossimi. L'ira dei manifestanti e' rivolta in particolare contro la famiglia Rajapaksa, che ha tenuto salde le redini del Paese negli ultimi anni indebitandolo in particolare nei confronti della Cina.

Protesters try to remove a tear gas shell after it was fired by police to disperse them in Colombo, Sri Lanka, Saturday, July 9, 2022. Sri Lankan protesters demanding that President Gotabaya Rajapaksa resign forced their way into his official residence on Saturday, a local television report said, as thousands of people took to the streets in the capital decrying the island nation's worst economic crisis in recent memory. (AP Photo/Amitha Thennakoon)

Ora sembra che siamo vicini a un deciso cambio di leadership nel paese. Il cambio di governo, però, potrebbe bloccare il dialogo con il Fondo monetario internazionale per un prestito di tre miliardi di euro.

Protesters, many carrying Sri Lankan flags, gather outside the presidents office in Colombo, Sri Lanka, Saturday, July 9, 2022. Sri Lankan protesters stormed President Gotabaya Rajapaksa's residence and nearby office on Saturday as tens of thousands of people took to the streets of the capital Colombo in the biggest demonstration yet to vent their fury against a leader they hold responsible for the island nation's worst economic crisis. (AP Photo/Thilina Kaluthotage)

© Riproduzione riservata