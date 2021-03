A Jolanda di Savoia è tornata la “quiete” dopo la tempesta. Il giudice per le indagini preliminari di Ferrara, Vartan Giacomelli, ha respinto l’ipotesi per cui otto cittadini erano indagati e ha affermato che stare in piedi durante la messa della domenica, seppure in segno di pacifica protesta, non costituisce reato perché non turba l’esercizio della funzione religiosa.

I fatti

Facciamo un passo indietro. Otto persone di Jolanda di Savoia hanno rischiato una condanna, come richiesto dal procuratore capo di Ferrara, dopo un’intervento dei carabinieri all’interno della chiesa del paese durante una messa domenicale. Le forze dell’ordine avevano fatto uscire dal luogo di culto i cittadini rimasti in piedi durante la funzione religiosa per protestare contro un presunto scandalo di molestie avvenute per conto del parroco. Quest’ultimo, infatti, è stato accusato di aver inviato messaggi dal contenuto sessuale a una ragazza che frequentava la parrocchia. La vicenda era stata alimentata da varie voci, ma nei confronti del prete non è stata sporta denuncia. Il padre della ragazza ha informato i carabinieri e il sindaco dei fatti facendogli leggere i messaggi, ma senza avviare una vera e propria indagine. Tuttavia, tra i cittadini del piccolo paesino la tensione di quei giorni era palpabile con genitori preoccupati e allarmati dalle presunte condotte del prete.

Dopo la manifestazione pacifica all’interno della Chiesa, la procura ha preso in seria considerazione l’accaduto, ma il gip ha respinto l’impianto accusatorio sostenendo che quel comportamento non è stato penalmente rilevante e quindi punibile.

Agli imputati, scrive il giudice nell’ordinanza, «viene ascritta una condotta di turbativa di funzione religiosa per il solo fatto di essere rimasti in piedi durante tutta la celebrazione della messa domenicale», il tutto «senza che siano specificati ulteriori riscontri da cui desumere una effettiva turbativa della funzione (salvo la descrizione di un contesto di rapporti conflittuali tra il parroco e alcuni parrocchiani della comunità di Jolanda di Savoia che tuttavia esula dall’oggetto del presente procedimento)».

Qui l’ordinanza:



Ordinanza del gip

