Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà un’ordinanza che prevede il cambio di regime di restrizioni anti Covid di cinque regioni in base ai nuovi dati sulla situazione epidemiologica nei territori. Il provvedimento sarà in vigore dal 29 novembre. Lombardia, Piemonte e Calabria passano da zone rosse a zone arancioni. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la notizia dicendo che la riduzione del rischio epidemiologico nella regione è avvenuta grazie al «comportamento serio dei lombardi tenuto in queste settimana». Sicilia e Liguria passeranno invece da zone arancioni a zone gialle. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, ha ringraziato il personale sanitario «per il grande sforzo e i cittadini liguri per i loro sacrifici».

