Roma e la sua provincia fanno il pieno di biglietti fortunati. Nella capitale è finito il primo premio della Lotteria Italia 2025 da 5 milioni di euro, col tagliando T270462. A Ciampino va invece il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro: tagliando E334755. Il terzo premio da 2 milioni al biglietto L430243 e' stato venduto a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro al tagliando D019458 venduto a Jerzu in provincia di Nuoro. Il quinto premio da un milione di euro al tagliando Q331024 venduto ad Albano Laziale, in provincia di Roma.

Ma non è finita. Il Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie a estrazione differita ha difatti stabilito di attribuire 306 premi totali per un importo complessivo di 22.688.000 euro.

Oltre ai cinque premi di prima categoria, sono stati previsti i premi dei 306 biglietti vincenti: 30 premi da 100.000 euro.

Premi di terza categoria 60 premi da 50.000 euro; 210 i premi di quarta categoria da 20.000 euro. Estratto, inoltre, durante l'anteprima della trasmissione Affari tuoi il premio speciale di 300.000 euro per il tagliando M 291089, venduto ad Auronzo di Cadore (Belluno). Quest'anno si è registrato un aumento di oltre il 10% dei biglietti venduti, oltre 9,6 milioni, con una raccolta che supera i 48 milioni di euro. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti sono riservati premi per complessivi 188.000 euro. L'elenco dei biglietti vincenti e' disponibile sul sito www.adm.gov.it.

