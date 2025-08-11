Tra i fondatori dell’ong, presto nel Mediterraneo con la seconda nave. Il fondatore è stato spiato e rinviato a giudizio. «Siamo una minaccia. Monitoriamo i rapporti tra persone come Almasri e il nostro paese»
Casarini: «Torniamo in mare a salvare i naufraghi. L’Italia in Libia sostiene i criminali»
11 agosto 2025 • 07:00
Tra i fondatori dell’ong, presto nel Mediterraneo con la seconda nave. Il fondatore è stato spiato e rinviato a giudizio. «Siamo una minaccia. Monitoriamo i rapporti tra persone come Almasri e il nostro paese»