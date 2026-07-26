la storia

L’università? È anche per le persone disabili. La lotta di un avvocato

Diana Ligorio
Segui Domani su Google
26 luglio 2026 • 07:00

Alfonso Amoroso e Anna Maria Cardona hanno una figlia che non cammina, non parla e ha un ritardo psicomotorio grave. Oggi studia Filosofia a Tor Vergata a Roma: «Dal dipartimento mi dicono che nostra figlia è stata la prima studentessa disabile gravissima in Europa ad essere ammessa all’università»

«Sfatiamo una convinzione. Un soggetto che non cammina, non parla, non ha manualità fine e ha difficoltà ad esternare le proprie idee, può sostenere esami universitari tramite la didattica assistita e un percorso personalizzato». Il sogno dell’avvocato Alfonso Amoroso parte da lontano quando insieme a sua moglie, l’avvocata Anna Maria Cardona, decisero che Arianna, la loro figlia che non cammina, non parla, non ha manualità fine e ha un ritardo psicomotorio gravissimo, si sarebbe laureata. «Fin

Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.