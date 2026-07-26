L’università? È anche per le persone disabili. La lotta di un avvocato

Alfonso Amoroso e Anna Maria Cardona hanno una figlia che non cammina, non parla e ha un ritardo psicomotorio grave. Oggi studia Filosofia a Tor Vergata a Roma: «Dal dipartimento mi dicono che nostra figlia è stata la prima studentessa disabile gravissima in Europa ad essere ammessa all’università»

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«Sfatiamo una convinzione. Un soggetto che non cammina, non parla, non ha manualità fine e ha difficoltà ad esternare le proprie idee, può sostenere esami universitari tramite la didattica assistita e un percorso personalizzato». Il sogno dell’avvocato Alfonso Amoroso parte da lontano quando insieme a sua moglie, l’avvocata Anna Maria Cardona, decisero che Arianna, la loro figlia che non cammina, non parla, non ha manualità fine e ha un ritardo psicomotorio gravissimo, si sarebbe laureata. «Fin