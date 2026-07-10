Madri, separate, libere: la casa condivisa per reinventarsi la vita

true false

«La mia storia comincia con una separazione. Avevo una mia agenzia immobiliare ma sono rimasta da sola con una bambina di sei anni, senza una persona che potesse tenermela in determinati orari e con un affitto da pagare di 900 euro al mese, più le spese». Valentina Verticchio parla con il vento negli occhi. È una giornata nuvolosa al Ranch sotto ponte Tazio nella periferia di Roma. Aspetta che arrivi Roberta, la donna con cui ha iniziato tredici anni fa un’esperienza di convivenza: «Eravamo due