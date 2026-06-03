Magnifica humanitas, padre Spadaro: «L’Ia è un acceleratore di ingiustizie, il papa ha il coraggio di dirlo»

L’ex direttore della Civiltà Cattolica: «L’enciclica non teme l’Intelligenza artificiale. Non dice: fermatevi. Dice: non riducete l’umano a funzione, a dato, a prestazione. La differenza tra un documento tecnofobico e la Magnifica humanitas è che il primo dice no alla macchina, il secondo dice sì all’uomo»

true false

Padre Antonio Spadaro, ex direttore della prestigiosa rivista della Compagnia di Gesù, la Civiltà Cattolica, per 12 anni e attualmente sottosegretario del Dicastero per la cultura, ci aiuta a comprendere le novità e i fattori chiave dell’enciclica di papa Leone XIV, Magnifica humanitas, dedicata all’Intelligenza artificiale. ANSA Concentrazione delle risorse in poche mani e impatto dell’Ia sui poveri del Pianeta. Cosa dice l’enciclica di Leone XIV su questi aspetti del problema? L’enciclica lo