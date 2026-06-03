Magnifica humanitas, padre Spadaro: «L’Ia è un acceleratore di ingiustizie, il papa ha il coraggio di dirlo»

L’ex direttore della Civiltà Cattolica: «L’enciclica non teme l’Intelligenza artificiale. Non dice: fermatevi. Dice: non riducete l’umano a funzione, a dato, a prestazione. La differenza tra un documento tecnofobico e la Magnifica humanitas è che il primo dice no alla macchina, il secondo dice sì all’uomo»
Padre Antonio Spadaro, ex direttore della prestigiosa rivista della Compagnia di Gesù, la Civiltà Cattolica, per 12 anni e attualmente sottosegretario del Dicastero per la cultura, ci aiuta a comprendere le novità e i fattori chiave dell’enciclica di papa Leone XIV, Magnifica humanitas, dedicata all’Intelligenza artificiale. ANSA Concentrazione delle risorse in poche mani e impatto dell’Ia sui poveri del Pianeta. Cosa dice l’enciclica di Leone XIV su questi aspetti del problema? L’enciclica lo