Un umanesimo integrale: l’antidoto di Leone XIV contro la deriva tecnocratica

Nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sull’intelligenza artificiale, il magistero ecclesiale si confronta e chiama tutti a confrontarsi con le radicali res novae della transizione digitale. Per disinnescare la «tech-topia della Silicon Valley», senza però rifiutare scienza e tecnica

true false

La pubblicazione della lettera enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV rappresenta uno snodo storicamente e antropologicamente decisivo per la teologia e il pensiero sociale cattolico nell’era contemporanea. In realtà, il testo promette di avere un impatto ben più ampio e non riferito al solo mondo del cattolicesimo. È testimonianza di questa prospettiva l’ampio dibattito pubblico globale scaturito nelle ore successive alla pubblicazione e che è tutt’ora in corso. Il magistero ecclesiale si c