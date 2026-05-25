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Un umanesimo integrale: l’antidoto di Leone XIV contro la deriva tecnocratica

Pasquale Annicchinogiurista
25 maggio 2026 • 21:17Aggiornato, 25 maggio 2026 • 21:27

Nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sull’intelligenza artificiale, il magistero ecclesiale si confronta e chiama tutti a confrontarsi con le radicali res novae della transizione digitale. Per disinnescare la «tech-topia della Silicon Valley», senza però rifiutare scienza e tecnica

La pubblicazione della lettera enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV rappresenta uno snodo storicamente e antropologicamente decisivo per la teologia e il pensiero sociale cattolico nell’era contemporanea. In realtà, il testo promette di avere un impatto ben più ampio e non riferito al solo mondo del cattolicesimo. È testimonianza di questa prospettiva l’ampio dibattito pubblico globale scaturito nelle ore successive alla pubblicazione e che è tutt’ora in corso. Il magistero ecclesiale si c

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Pasquale Annicchino
Pasquale Annicchino
Pasquale Annicchinogiurista

Giurista. È ricercatore presso il dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia. È stato professore aggiunto di diritto presso la St. John's Law School di New York e ricercatore presso il Robert Schuman Centre for Advanced Studies presso l'EUI. Ha scritto per Il Foglio e il Corriere Fiorentino.