Il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood torna in gara con Blanco, rapper dall’esordio d’oro. Insieme canteranno Brividi.

Entrambi sono reduci da milioni di ascolti su Spotify e collaborazioni con i più noti artisti della scena contemporanea.

La storia

Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, è nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano. Nella sua storia artistica è stato autore per Elodie, Michele Bravi – che quest’anno sfiderà sul palco dell’Ariston -, Marco Mengoni, e ha firmato ritornelli per Fabri Fibra (Luna), Gué Pequeno (Doppio Whisky) e Marracash (Non sono Marra). Appassionato di musica pop, urban e R&B, studia canto, pianoforte e solfeggio.

Nel 2016 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano Dimentica, classificandosi quarto. Nel dicembre del 2018 partecipa a Sanremo Giovani con Gioventù Bruciata (certificata disco d’oro), aggiudicandosi il primo posto, e guadagnandosi l’accesso alla gara dei big: nel 2019 arriverà così a vincere con il brano Soldi. Diventa così il primo artista in assoluto a vincere sia nella categoria Giovani che in quella Big nello stesso anno.

Blanco, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi, a giugno 2020 pubblica il suo singolo d'esordio Belladonna (adieu), a cui seguono Notti in Bianco e Ladro di Fiori, certificato Oro. A ottobre dello stesso anno viene selezionato per Radar Italia, il programma globale di Spotify (per la prima volta in Italia) nato per supportare i migliori talenti della scena musicale emergente del nostro paese.

Segue la collaborazione con i rapper Mace e Salmo ne La canzone nostra, che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi/GfK.

A febbraio 2021 esce Paraocchi, seguito dalla collaborazione con Madame nel brano Tutti muoiono. Con Blu Celeste, il suo album d'esordio, Blanco è diventato il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify.

Brividi

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

