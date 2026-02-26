Almeno 606 le vittime nei primi due mesi del 2026

«Mai più altre Cutro». Ma dopo tre anni le stragi continuano

Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu
26 febbraio 2026 • 07:00

L’anniversario del naufragio in Calabria. Meloni aveva promesso misure per contrastare i «trafficanti». Ma dati e decreti svelano solo promesse mancate

I corpi inermi distesi sulla spiaggia, i resti della Summer Love incagliati nella sabbia, brandelli di vestiti trascinati dalle onde, le urla dei naufraghi sopravvissuti e soccorsi dai pescatori a riva. Tre anni fa il naufragio di Cutro in cui sono morte almeno 94 persone, tra cui 35 minori, mostrava al paese l’impatto mortale di un decennio di politiche migratorie securitarie. Dopo quella strage, il governo aveva tenuto un Cdm straordinario a Crotone per promettere strette alle partenze, lotta

