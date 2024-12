Il calciatore si è accasciato a terra in maniera improvvisa. I soccorsi lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze. Il giocatore è cosciente e in terapia intensiva

La partita tra Fiorentina e Inter di Serie A è stata sospesa dopo circa un quarto d’ora per via di un malore che ha colpito il centrocampista della viola Edoardo Bove. Il calciatore si è accasciato a terra in maniera improvvisa e ha perso conoscenza. I suoi compagni di squadra hanno subito fatto capannello attorno a lui per garantire la privacy, con i medici che sono stati chiamati animatamente da parte dei giocatori di entrambe le squadre.

Dopo diversi minuti di attesa Bove è stato trasportato d’urgenza all'Ospedale Careggi e i giocatori rimasti in campo sono scoppiati in lacrime. L’arbitro Dovri ha sospeso la partita e mandato le squadre negli spogliatori dopo l'intervento dell'ambulanza.

Secondo quanto riportano diverse agenzie stampa il calciatore della viola, cresciuto nelle giovanili e nella prima squadra della As Roma, è cosciente e respira in maniera autonoma.

Il comunicato della Fiorentina

«La Fiorentina e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara #FiorentinaInter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva». Così una nota sui social del club viola. «Bove è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Sarà rivalutato nelle prossime 24h».

