Una frana si è abbattuta sull’albergo Eberle, a Bolzano: sassi e detriti hanno colpito la struttura, facendone crollare circa la metà. L’albergo si trova sui pendii del Monte Tondo, nei pressi delle famose passeggiate di Sant’Osvaldo, molto frequentate durante le ore pomeridiane. Sul posto ci sono le squadre di soccorso. Non ci sarebbero morti né feriti, ma sono in corso le ricerche tra i detriti per fugare ogni dubbio. In questo periodo la struttura era chiusa, a causa dei provvedimenti di contrasto al Covid-19.

I tecnici del 115 di Bolzano hanno riferito a LaPresse che attualmente risulta disperso un dipendente dell'albergo che lavora in qualità di cameriere. Si sta cercando di capire anche se nel crollo siano stati coinvolti dei passanti, anche se da alcune settimane le passeggiate sono chiuse, a causa di alcune piccole frane.

