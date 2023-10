Poco prima dell’alba si è scatenata una tempesta a Milano, in due ore sono caduti 31 millimetri di pioggia. Ma altre esondazioni si sono verificate nel monzese. Paura per il lago di Como che è vicino all’esondazione

Tra le quattro e le sei del mattino sono caduti 31 millimetri d’acqua a Milano. Non ci sono vittime, ma molte strade si sono allagate a causa dell’esondazione del fiume Seveso in zona Niguarda. Sono 170 per ora gli interventi fatti dai vigili del fuoco per allagamenti di strade, sottopassi e scantinati. Anche a Meda nel monzese è esondato il fiume Tarò.

Brescia è invece per adesso sotto controllo. Temendo una possibile esondazione del fiume Caffaro sono state evacuate circa 350 persone, mentre il lago d’Idro ha raggiunto il livello di guardia già ieri e per questo da mezzanotte erano state aperte le chiuse, così da mantenere la struttura in sicurezza.

Paura per il lago di Como che è ormai vicino all’esondazione, per questo i volontari della Protezione Civile hanno già montato barriere mobili su Lungo Lario Trento e Trieste e davanti a piazza Cavour.

In Versilia, intorno alle 21 di sera si è abbattuta ieri una tromba d’aria, anche in questo caso nessuna vittima, ma diversi disagi: una quindicina di tetti scoperchiati, diverse vetrine di attività commerciali danneggiate e qualche allagamento.

© Riproduzione riservata