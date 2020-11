Ci sono almeno tre morti e due dispersi a Bitti, nel nuorese, in Sardegna, a causa del maltempo. Le immagini condivise sui social sono impressionanti. Secondo le prime informazioni, le vittime stavano percorrendo la circonvallazione del paese e sono stati investite da una frana. Una delle persone che ha perso la vita è un uomo, con ogni probabilità un allevatore, travolto mentre era a bordo di un pick up. A perdere la vita, sempre a Bitti, anche una donna, la cui casa è stata inondata dal fango dopo una frana.

A seguito dell'ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna diverse strade nella regione sono state chiuse. La strada statale 389 Buddusò e Correboi è stata momentaneamente chiusa al traffico per una decina di chilometri in località Orune, in provincia di Nuoro, a causa di una frana. Sempre sulla statale 389 è stato chiuso il tratto che interessa Buddusò.

Inoltre, a causa di un allagamento, che ha portato detriti in carreggiata, è stata chiusa anche la strada statale 129 Trasversale Sarda dal km 22 al km 32 in località Dorgali. Infine, la strada statale 129 sud 'Occidentale Sarda' è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 92 al km 97 in località Guspini, provincia del Medio Campidano. I pompieri hanno fatto sapere di avere effettuato 50 interventi in aiuto della popolazione a causa del maltempo.

Nel weekend scorso, il maltempo aveva invece colpito duramente Crotone provocando allagamenti in diversi comuni della provincia calabrese.

© Riproduzione riservata