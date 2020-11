Sono quasi duecento i millimetri di pioggia che sono caduti tra le 7 e le 8 del mattino di oggi, 21 novembre, sulla città di Crotone e la sua provincia creando numerosi disagi. Sono stati centinaia gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco e della Protezione civile per aiutare le persone bloccate nelle auto. Il nubifragio ha causato l’allagamento di moltissime parti del capoluogo calabrese sia nel centro sia nelle periferie. Si tratta di uno dei nubifragi più violenti da quello che colpì il 14 ottobre del 1996 la città provocando sei vittime. Il comune di Crotone ha invitato tramite la sua pagina social i cittadini a non uscire di casa per non ostacolare i soccorsi.

Il nubifragio ha colpito anche Isola di Capo Rizzuto dove si è aperta una voragine una voragine in piazza Aldo Moro. Inoltre diverse persone sono rimaste bloccate sulla statale 106 e sono state tratte in salvo dalla polizia stradale.

