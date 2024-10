Secondo quanto riportano le agenzie stampa, sono state controllate 1.600 persone e 19 sono state portate in questura per valutarne la posizione ai fini dell’eventuale foglio di via

C’è attesa e tensione per la manifestazione in favore della Palestina organizzato per oggi 5 ottobre a Roma. Il corteo è stato vietato dalle autorità pubbliche additando questioni di ordine pubblico visto l’imminente anniversario del 7 ottobre, giorno in cui Hamas ha attaccato Israele uccidendo almeno 1200 persone. Ciò nonostante decine di sigle hanno deciso di manifestare Gaza e i palestinesi dove in un anno di guerra sono state uccise quasi 42mila persone.

Il punto di ritrovo dei manifestanti è a Piramide in via Ostiense a Roma. L’intera area è blindata da agenti in assetto antisommossa. Secondo quanto riportano le agenzie stampa, sono state controllate 1.600 persone e 19 sono state portate in questura per valutarne la posizione ai fini dell’eventuale foglio di via. Controlli svolti non soltanto in città ma anche ai caselli dell’autostrada prima di entrare nella capitale. Al g7 dei ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha detto che le autorità avrebbero gestito la manifestazione «con equilibrio».

Da quanto risulta la Questura sembrerebbe aver autorizzato all’ultimo momento il concentramento in piazza.

Gli slogan della piazza a Roma Circa 1.500 persone, al momento, nonostante il divieto e il diluvio sono a piazzale Ostiense, a Roma, per manifestare a favore della Palestina. Continuano gli slogan. "Palestina libera" e "Israele Stato criminale", sono i cori intonati dai presenti. Tante le bandiere della Palestina presenti insieme a quelle degli universitari 'Rete della Conoscenza'.

