Ddl consenso, ora la destra frena. Carfagna: «Un déjà vu, ma sono ottimista»

true false

Sembrava un voto scontato dopo l’unanimità raggiunta alla Camera. E invece in Senato la maggioranza, trainata dalla Lega, si è tirata indietro sulla norma che propone di introdurre il concetto di consenso nel reato di violenza sessuale. Formalmente – ha spiegato la presidente della commissione Giustizia, la leghista Giulia Bongiorno – perché la definizione approvata ha delle «piccole lacune». Nei fatti però i partiti di maggioranza stanno facendo marcia indietro su un’intesa raggiunta dalle lead