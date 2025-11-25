Intervista

Ddl consenso, ora la destra frena. Carfagna: «Un déjà vu, ma sono ottimista»

Marika Ikonomu
25 novembre 2025 • 20:08Aggiornato, 25 novembre 2025 • 21:19

Sì della Camera al nuovo reato di femminicidio, ma in Senato slitta il testo sullo stupro. Per la segretaria di Noi Moderati «c’è la volontà di Meloni e Schlein. Per la parità serve uno sforzo soprattutto culturale»

Sembrava un voto scontato dopo l’unanimità raggiunta alla Camera. E invece in Senato la maggioranza, trainata dalla Lega, si è tirata indietro sulla norma che propone di introdurre il concetto di consenso nel reato di violenza sessuale. Formalmente – ha spiegato la presidente della commissione Giustizia, la leghista Giulia Bongiorno – perché la definizione approvata ha delle «piccole lacune». Nei fatti però i partiti di maggioranza stanno facendo marcia indietro su un’intesa raggiunta dalle lead

Giornalista di Domani. È laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali