Nel quartiere di milano dove è morto ramy oltre “maranza” e polizia

A Corvetto durante la finale di Coppa d'Africa: viaggio oltre i pregiudizi

Youssef Hassan Holgado
19 gennaio 2026 • 20:03Aggiornato, 19 gennaio 2026 • 20:06

La propaganda contro i ragazzi nordafricani imperversa in città. Gli allarmi per la finale Marocco-Senegal si sono rivelati infondati. Una frattura tra percezione e realtà a 20 minuti da lusso e sfarzo

Corvetto è uno di quei quartieri dove i bambini giocano ancora calcio in mezzo alla strada. Qui i loro idoli non si chiamano Messi o Ronaldo ma Achraf Hakimi e Brahim Díaz, star del calcio nordafricano. In piazza Angilberto II un uomo vende le loro magliette sul tettuccio della macchina. Il quartiere, etichettato dalla destra e dalla sua stampa come una banlieue, è silente nel pomeriggio di domenica. Attendeva così la finale di Coppa d’Africa dove il Marocco ha la possibilità di vincere il titol

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.