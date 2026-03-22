I 42 km dal Colosseo al Circo Massimo

La maratona dell’acqua: la storia di Roma accoglie 36mila runner

Stefano Iannaccone
22 marzo 2026 • 06:00

Nella giornata mondiale dell’acqua la 31esima edizione della gara romana. Il title sponsor Acea ha preparato il brick «Ah2O!, l’Acqua di Roma» tra ironia e formula chimica

L’acqua servirà, e tanta, ai maratoneti, che oggi affronteranno i fatidici 42,195 dell’Acea Run Rome the marathon lungo le strade della capitale. Dal Colosseo a Piazza di Spagna, passando per Piazza del Popolo, San Pietro e con l'arrivo al Circo Massimo: una cornice sicuramente unica al mondo, anche se non il percorso più agevole tra sanpietrini e saliscendi della Città Eterna. L’esperienza di correre la “regina delle distanze” resta in ogni caso indimenticabile. Anche se il clima previsto non s

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Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.