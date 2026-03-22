La maratona dell’acqua: la storia di Roma accoglie 36mila runner

Nella giornata mondiale dell’acqua la 31esima edizione della gara romana. Il title sponsor Acea ha preparato il brick «Ah2O!, l’Acqua di Roma» tra ironia e formula chimica

true false

L’acqua servirà, e tanta, ai maratoneti, che oggi affronteranno i fatidici 42,195 dell’Acea Run Rome the marathon lungo le strade della capitale. Dal Colosseo a Piazza di Spagna, passando per Piazza del Popolo, San Pietro e con l'arrivo al Circo Massimo: una cornice sicuramente unica al mondo, anche se non il percorso più agevole tra sanpietrini e saliscendi della Città Eterna. L’esperienza di correre la “regina delle distanze” resta in ogni caso indimenticabile. Anche se il clima previsto non s