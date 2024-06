Era uno degli ultimi membri della Banda della Magliana rimasti in vita e in attività. Marcello Colafigli, conosciuto come “Marcellone”, è finito agli arresti nell’ultima retata delle forze dell’ordine a seguito di un’inchiesta della Dda di Roma che ha portato a 28 misure cautelari tra la capitale, Napoli, Foggia e Viterbo.

Nonostante Marcellone si trovasse in regime di semilibertà, troppi i reati per cui ha ricevuto condanne dai giudici, secondo quanto emerge dall’indagine della procura romana riusciva a pianificare cessioni ed acquisti di ingenti quantitativi di droga provenienti da Spagna e Colombia. A 70 anni, Marcello Colafigli era ancora in grado di intrattenere rapporti con esponenti della ‘ndrangheta, della camorra, della società foggiana e con i clan albanesi in grado di far arrivare la droga dal Sudamerica.

Le 28 persone sono accusate a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, di tentata rapina in concorso, tentata estorsione in concorso, ricettazione e possesso illegale di armi, procurata inosservanza di pena e favoreggiamento personale. Undici sono finite in carcere, 16 agli arresti domiciliari e una persona ha l’obbligo di firma.

La Banda della Magliana

Colafigli è stato riconosciuto insieme a Franco Giuseppucci, Enrico De Pedis, Maurizio Abbatino e Nicolino Selis, come uno dei promotori della Banda della Magliana, attiva nella capitale tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '90. Colafigli è colui che ha ispirato il personaggio criminale del “Bufalo” nel libro Romanzo Criminale.

Come altri esponenti della Banda della Magliana è stato condannato, tra le altre cose, per il sequestro e l'omicidio del Duca Massimo Grazioli Lante della Rovere, considerata come l'azione con cui la Banda ha iniziato la propria attività criminale, e l'omicidio, come mandante, di Enrico De Pedis, detto “Renatino”.

© Riproduzione riservata