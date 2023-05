È morta all’età di 70 anni Maria Giovanna Maglie, saggista e opinionista nata a Venezia nel 1952. A dare l’annuncio su Twitter è la sua amica Francesca Chaouqui, che ha scritto: «Ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace».

Maglie era malata da tempo e si trovava all’ospedale San Camillo Forlanini di Roma. Qualche mese fa era stata operata al cuore per un aneurisma all’aorta, era stata poi ricoverata per due mesi a causa delle complicazioni che le avevano causato una forte anemia.

Nel 1990, durante la prima guerra del Golfo, fu inviata in Medioriente per il Tg2. Divenne poi corrispondente da New York fino al 1993. Negli anni ha collaborato con importanti testate giornalistiche e radiofoniche tra cui: Il Giornale, Il Foglio, Radio Radicale, e Radio24.

© Riproduzione riservata