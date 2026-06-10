La foto di Berlusconi e il boss mostrata a Giletti, al processo Baiardo parla Micciché: «Renzi d’accordo sulla grazia a Dell’Utri»

Oltre al berlusconiano siciliano ha testimoniato anche l’editore Urbano Cairo, che ha deposto come teste nel processo per calunnia contro l’ex gelataio per la vicenda della foto nella quale apparirebbero l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Graviano e il generale Francesco Delfino, mostrata al giornalista

true false

Gianfranco Miccichè a cena con Matteo Renzi, all’enoteca Pinchiorri. Bevono Sassicaia e parlano di come rafforzare il centro, isolando le ali estreme a destra e a sinistra, ma parlano anche dei desiderata del Cavaliere riguardo l’elezione di un Capo dello Stato non ostile alla concessione della grazia a Marcello dell’Utri che allora scontava una condanna per mafia. Una richiesta alla quale l’allora leader del Pd, a dire di Miccichè, non avrebbe avuto nulla in contrario. «Gli dissi che poteva e