Per il capo dello stato sta avendo luogo una «serie di manifestazioni di violenza» in cui inserisce anche l’effigie della presidente del Consiglio bruciata giovedì sera durante un corteo di commemorazione del militante di Autonomia operaia Valerio Verbano a Roma

«Si assiste a una intollerabile serie di manifestazioni di violenza: insulti, volgarità di linguaggio, interventi privi di contenuto ma colmi di aggressività verbale, perfino effigi bruciate o vilipese, più volte della stessa Presidente del Consiglio, alla quale va espressa piena solidarietà». Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale un gruppo di studenti e rispondendo ad alcune loro domande.

La commemorazione

L’episodio a cui fa riferimento è la manifestazione in ricordo di Valerio Verbano di giovedì sera. In quell’occasione alcuni manifestanti hanno bruciato un fantoccio di cartone con le sembianze di Giorgia Meloni. Il corteo era fermato da circa 1.200 persone, riunite in via Monte Bianco, a Montesacro, in ricordo del militante appartenente all'area di Autonomia Operaia ucciso a Roma 44 anni fa. Le immagini riprese dalla Polizia scientifica sono ora al vaglio e le indagini in corso.

