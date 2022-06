Matteo Berrettini è risultato positivo al Covid e quindi ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Wimbledon. Con un post sul suo profilo Instagram, il tennista romano ha comunicato di essersi sottoposto a un tampone, dopo che negli scorsi giorni aveva avuto qualche sintomo ed era stato in isolamento, che ha avuto esito positivo.

Il post

«Ho il cuore spezzato nell’annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test Covid-19», ha scritto Berrettini. Oggi pomeriggio avrebbe iniziato il torneo, con il match contro il cileno Cristian Garin.

«Non ho parole – aggiunge Berrettini – per descrivere l’estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest’anno, ma tornerò più forte. Grazie per il sostegno».

Il rientro e le vittorie

Il tennista, numero 11 del mondo, era rientrato dopo un infortunio che lo ha costretto a un’operazione alla mano destra e a stare lontano dai campi per circa tre mesi. Le vittorie immediate sull’erba nei tornei di Stoccarda e del Queen’s avevano caricato le aspettative per il torneo di Wimbledon, a cui arrivava tra i possibili favoriti. Anche perché l’anno scorso nello Slam inglese era arrivato in finale, perdendo solo contro Novak Djokovic.

Le reazioni

Dopo l’annuncio di Berrettini, sono arrivati i primi messaggi di solidarietà e conforto. La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha commentato: «Dispiace che il nostro Matteo non potrà difendere il risultato dello scorso anno a Wimbledon e per me poteva anche migliorarlo. Speriamo stia meglio quantoprima, l’Italia è comunque ben rappresentata».

Vezzali ha aggiunto: «Lo sport è anche questo, Matteo andrà avanti, potrà dimostrare il proprio valore e rifarsi. È un punto di riferimento per i giovani nel nostro paese».

© Riproduzione riservata