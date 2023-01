Matteo Messina Denaro, boss di Cosa nostra, è stato arrestato in un blitz dei carabinieri del Ros nella mattinata del 16 gennaio. Dopo 30 anni di latitanza è stato intercettato dalle forze dell’ordine all’interno della clinica Maddalena di Palermo dove si sottoponeva a pratiche sanitarie per via di un tumore.

Insieme a lui è stato arrestato anche Giovanni Luppino, accusato di favorire la sua latitanza. Appena diffusa la notizia dell’arresto, la premier Giorgia Meloni si è recata a Palermo dove ha incontrato gli inquirenti. Dal Comando Legione Carabinieri “Sicilia” di Palermo sono rilasciati i dettagli delle indaginiti che hanno portato alla cattura di Messina Denaro.

17.24 – Il soggetto che lo accompagnava è stato arrestato in flagranza con il reato di favoreggiamento della latitanza. «È un nome noto agli ambienti mafiosi», ha detto De Lucia procuratore capo di Palermo.

17.21 – «Non abbiamo trovato un uomo distrutto. Abbiamo trovato un uomo in salute, assolutamente curato, un uomo di 60 anni in buone condizioni economiche», ha detto invece Paolo Guido del pool di Palermo.

17.17 – Il colonnello Alberto Arcidiacono si è occupato della parte operativa del blitz. «Il latitante è stato individuato e bloccato insieme al suo complice – ha detto –. Il latitante non ha opposto alcuna resistenza, ha subito dichiarato di essere il soggetto ricercato. Guardandolo c’era poco da verificare, il volto è quello che ci aspettavamo di trovare». «Non abbiamo visto un atteggiamento di fuga, sicuramente avrà cercato di adottare le cautele per sfuggire», ha aggiunto Arcidiacono.

17.15 – «Soltanto oggi abbiamo avuto il riscontro. Avevamo l’ipotesi che quella persona che si avvaleva di quella generalità nella struttura sanitaria poteva essere il latitante», ha detto Angelosanto. «L’ipotesi formulata che ci ha portati a chiedere alla procura l’intervento nella struttura si è rivelata fondata». Nel blitz hanno partecipato sia i Ros che il Gis dell’Arma per permettere due livelli di cinturazione della struttura. Sia per identificare gli ingressi e le uscite dalla struttura sanitaria, sia per mettere in sicurezza l’area.

17.13 – Dopo il procuratore ha preso parola il Generale dell’Arma dei carabinieri Pasquale Agelosanto, comandante carabinieri del Ros. «È stato un lavoro caratterizzato dalla rapidità, dalla riservatezza». In poche settimane – secondo Angelosanto – sono stati messi insieme degli elementi che hanno permesso la cattura di Messina Denaro.

17.11 – Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ha introdotto la conferenza ringraziando tutti gli agenti che hanno partecipato alla cattura di Matteo Messina Denaro. «È stato saldato in parte il debito con le vittime delle stragi di mafia», ha detto.

