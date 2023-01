Una casa fredda, abbellita solo con una serie di poster e quadri attaccati alle pareti. Un piccolo bagno, un salottino e una stanza con con una panca per i pesi. È quello che emerge dai video girati dai carabinieri del Ros all’interno dell’appartamento sito in via Cb 31 di Campobello di Mazara considerato il covo di Matteo Messina Denaro.

All’appartamento gli inquirenti ci sono arrivati in meno di 24 ore dalla sua cattura, avvenuta lo scorso 16 gennaio alla clinica la Maddalena di Palermo. In poche ore gli inquirenti hanno ricostruito parzialmente la rete che ha permesso al boss di Castelvetrano di trascorrere gli ultimi sei mesi di una latitanza che è durata trent’anni.

Attualmente è in carcere Giovanni Luppino, arrestato nello stesso blitz che ha portato alla cattura del boss mafioso e considerato il suo autista. È indagato per favoreggiamento con l’aggravante mafiosa, secondo le forze dell’ordine è poco probabile che non sapesse che l’uomo che si nascondeva dietro l’identità di Andrea Bonfede fosse Matteo Messina Denaro. Anche Andrea Bonafede è indagato, è considerato l’umo che ha prestato l’identità a Messina Denaro e ha comprato l’appartamento per una cifra intorno ai 15mila euro, come dimostrato dal rogito ottenuto da Domani.

Perquisizioni sono state eseguite nel reparto oncologico della clinica per capire come sia stato possibile che il personale non si sia accorto che in realtà, Andrea Bonafede fosse il tanto ricercato latitante.

I covi

All’interno dell’appartamento a Campobello di Mazara gli agenti del Ros hanno trovato documenti, conti e pizzini. Un materiale importante e che il procuratore capo di Palermo, Maurizio de Lucia, e il procuratore aggiunto Paolo Guido sperano possa portare a ulteriori risvolti nelle indagini.

Oltre al covo sono stati identificati anche un bunker sempre a Campobello di Mazara e una serie di rifugi temporanei. Due di questi sono sempre a Campobello di Mazara e un altro a Capo Granitola. Quest’ultima abitazione potrebbe essere riconducibile a un noto avvocato della provincia attualmente in pensione, che peraltro è il proprietario di un altro appartamento che si trova di fronte alla casa di Salvatore Messina Denaro, fratello del capomafia.

