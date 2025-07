Chat, mail, documenti. Il timore è che la procura possa avere più di una carta segreta per mettere in difficoltà gli indagati: dall’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci al suo collaboratore, Massimiliano Santini, fino alle cooperative che avrebbero beneficiato degli affidamenti sotto accusa.

Da giorni proprio davanti ai pm pesaresi stanno sfilando gli indagati dell’inchiesta che ha scoperchiato il “sistema” di affidi e contributi tra il Comune e due associazioni culturali, Opera Maestra e Stella Polare. Finora nessuno ha risposto ai magistrati. Oggi, però, le cose potrebbero andare diversamente.

È, infatti, il giorno dell’interrogatorio dell’indagato mediaticamente più esposto, che ha annunciato di non avere intenzione di fare scena muta: l’ex sindaco, eurodeputato e aspirante presidente di regione Ricci che nelle scorse settimane ha dato direttamente notizia sui social dell’avviso di garanzia notificatogli.

Ricci è accusato di concorso in corruzione. Un grosso guaio per il candidato di centrosinistra per la regione Marche in una competizione contro l’attuale governatore di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli.

La contestazione mossa all’ex sindaco di Pesaro dagli inquirenti è quella di aver ottenuto, da primo cittadino, «un’utilità non patrimoniale attraverso la realizzazione, con modalità illegittime, di opere ed eventi pubblici di grande richiamo» in grado di procurargli «un rilevante beneficio in termini di accresciuta popolarità e consenso». Accusa, quest’ultima, da cui l’ex sindaco si è già difeso in tv, affermando di essere «estraneo ai fatti».

Anzi, di poter essere «parte lesa, insieme al Comune, dell’ex collaboratore Mario Santini», il quale, interrogato dai magistrati, che lo riterrebbero «deus ex machina» dell’operazione “Affidopoli”, si è avvalso della facoltà di non rispondere. «Trovo l’accusa curiosa, non avrei ottenuto nessuna utilità patrimoniale, ma una utilità in termini di consenso politico», ha detto ancora Ricci, sottolineando la particolarità del capo di accusa che mette sul banco degli imputati il consenso raccolto dal politico.

Messaggi “segreti”

Magistrati che, tuttavia, non avrebbero ancora svelato tutte le loro carte. Quali? Come detto, le chat e i messaggi acquisiti a dicembre scorso quando la procura ha incaricato il tecnico informatico Gianfranco Del Prete di analizzare smartphone, tablet e altri dispositivi sequestrati a cinque degli indagati, che oggi, in totale, sono ventiquattro con accuse che vanno, a vario titolo, dalla corruzione al peculato, dalla turbativa d’asta alla falsità ideologica.

Una perquisizione all’epoca l’ha subita anche Santini, considerato dai pm «incaricato di pubblico servizio e nei fatti anche di pubblico ufficiale». Cosa potrebbero rivelare quelle chat e mail? Tra i messaggi al vaglio degli investigatori ci sarebbero riferimenti a Ricci o suoi interventi? Al momento non è possibile rispondere a queste domande. Ma il timore tra gli indagati cresce. Soprattutto anche per le conseguenze politiche che potrebbero derivarne.

Conseguenze politiche

«Vedremo domani l’atteggiamento del candidato all’interrogatorio», ha detto il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, che ha garantito equilibrio: «Ho chiesto a tutti i gruppi del Movimento delle Marche di valutare la vicenda senza spirito sanguinario».

«Ho rispetto per tutti i candidati e, pur nelle differenze legittime, quando c’è un confronto sereno ne escono vincenti sia il ruolo delle istituzioni che la democrazia stessa», ha dichiarato ieri, in vista dell’odierno interrogatorio di garanzia di Ricci, il suo competitor Acquaroli. Per poi aggiungere, sposando la linea Meloni, «Non ci riguarda, non voglio entrare in questo dibattito che non riguarda né me né le istituzioni regionali e non deve riguardare nemmeno il centrodestra», ha concluso il governatore.

A ogni modo, l’inchiesta della procura di Pesaro prosegue. E oggi Matteo Ricci dovrà spiegare perché due associazioni descritte come «prive di associati, strutture logistiche e dipendenti» siano finite al centro di un flusso di denaro costante. E dovrà fugare ogni dubbio sul fatto se sapesse o meno delle modalità di gestione dell’affare da parte del suo stretto collaboratore Santini. Ma anche perché Santini, pur privo di deleghe amministrative, fosse capace di intervenire «direttamente nell’adozione delle determinazioni dirigenziali».

Nelle carte giudiziarie emerge peraltro che allo stesso Santini sarebbero arrivati, nel tempo, oltre centomila euro per prestazioni che secondo la procura non avrebbero avuto alcun fondamento reale. Tra queste, c’è un pagamento da quarantacinquemila euro per l’utilizzo quinquennale del marchio “Palio dei Bracieri”. Un pagamento che, sempre secondo i magistrati, sarebbe «privo di ogni concretezza e stipulato con il solo intento delle parti di giustificare ex post il pagamento delle somme di denaro». Altri cinquantasettemila, invece, «sostenute dall’associazione Opera Maestra in favore di Santini per finalità di carattere personale».

«Che c’entro io?», ha detto Ricci, ancora una volta in tv. Resta da capire se la risposta i pm l’abbiano già trovata nel materiale sequestrato agli altri indagati a fine 2024.

