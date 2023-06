Nel 2022 ogni commissione sceglieva come strutturare il secondo test degli esami di stato. Quest’anno la prova torna di carattere nazionale nei licei e istituti tecnici. Per gli istituti professionali c’è invece una novità

La seconda prova di maturità torna a essere di carattere nazionale come prima delle deroghe dovute al Covid-19. Il ritorno in stile nazionale della prova più temuta da tutti i maturandi però vale solamente per licei e istituti tecnici.

Negli istituti professionali di nuovo ordinamento – che entrano a regime in questa sessione d’esame – la seconda prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline. Il ministero mette a disposizione una cornice nazionale generale di riferimento entro la quale ogni commissione potrà mettere a punto la traccia definitiva.

Le materie della seconda prova nei licei

I licei sono scelti da oltre uno studente su due, con un interesse crescente per il liceo scientifico. Le materie e discipline del secondo giorno d’esame sono state scelte a gennaio. Per il liceo classico la prova consisterà in una versione di latino.

Tra gli autori latini più gettonati alla maturità, Cicerone si attesta al primo posto essendo stato scelto venti volte dal 1969 ad oggi. Seguono Seneca con 15 volte e Tacito a distanza, fermo solo quota 5. Quest’ultimo è stato scelto però l’ultima volta che si è avuta una seconda prova nazionale, ossia all’esame di maturità del 2019 e molti studenti scommettono – e sperano – quindi che non si ripeterà.

Per il liceo scientifico alla seconda prova saranno proposti un problema e quattro quesiti di matematica. Al liceo linguistico invece la materia selezionata è stata prima lingua e cultura straniera. Tra gli altri licei:

al coreutico ci sarà tecniche della danza

al liceo artistico sono previste le discipline caratterizzanti dei vari indirizzi

al liceo di scienze umane ci sarà una traccia di antropologia, pedagogia, psicologia o sociologia.

al musicale gli studenti dovranno cimentarsi in teoria e analisi della composizione.

Le materie della seconda prova nei tecnici

Gli istituti tecnici vengono scelti da un terzo degli studenti, specialmente nelle zone dove c’è imprenditorialità diffusa. Il profilo economico è quello più scelto.

Tra i numerosi istituti tecnici troviamo:

L’istituto tecnico di amministrazione finanza e controllo in cui la materia scelta è economia aziendale.

L’istituto tecnico turistico in cui la traccia sarà sulle discipline turistiche e aziendali

L’istituto di meccanica e meccatronica in cui la materia indicata è disegno progettazione e organizzazione industriale

