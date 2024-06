È iniziata poco fa la prima prova sottoposta agli oltre 500mila studenti che sosterranno la maturità quest’anno.

«I ragazzi devono affrontare questa maturità con serenità. Lo stress è il nemico peggiore per una buona riuscita dell'esame. Devono dimostrare di aver compreso il senso di quello che hanno studiato in questi anni. Per quanto riguarda l'orale, sarà un colloquio in cui non ci sarà un'interrogazione di tipo nozionistico. Certo, i docenti faranno delle domande, ma quello che è importante è che i ragazzi sappiano fare dei collegamenti e, soprattutto, dimostrare di aver appreso il senso degli studi fatti, ciò che la scuola e il percorso scolastico hanno dato loro nelle varie discipline» ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Tra le tracce anche "Riscoprire il silenzio" "Riscoprire il silenzio" della giornalista Nicoletta Polla Mattiot è tra gli argomenti proposti al primo scritto della Maturità 2024. Ungaretti, Pirandello e Montalcini tra le tracce Tra le tracce la poesia Pellegrinaggio di Giuseppe Ungaretti per l'analisi del testo, ma anche il brando di Pirandello Quaderni di Serafino Gubbio Operatore. Per il testo argomentativo viene presentato Giuseppe Galasso che invita gli studenti a una riflessione sull'uso dell'atomica. Presente anche l'Elogio dell'imperfezione di Rita Levi Montalcini. Per il tema geopolitico il tema proposto sarebbe l'equilibrio del terrore. Fatti Maturità, ecco le tracce della prima prova Meloni: "È solo l'inizio di una grande avventura" "Cari maturandi è solo l'inizio di una grande avventura date il massimo e ricordate che siete molto più forti di quanto perfino voi pensate". Così la premier Giorgia Meloni sui social si rivolge agli studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità. Valditara: "Tracce interessanti e abbordabili" "Le tracce saranno interessanti e abbordabili. Non credo ci saranno traumi o particolari preoccupazioni al termine di questi elaborati. I ragazzi dovranno, prima di scrivere, riflettere, usare la 'brutta' per impostare il ragionamento e poi esprimere i propri sentimenti e soprattuto cercare di cogliere il significato profondo. Parlo innanzitutto delle tracce di oggi, della composizione della prima prova". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ai microfoni di Rtl 102.5

