Il 23 giugno parte alle 8:30 la seconda prova, forse la più temuta dagli studenti, visto che la materia è stata decisa con un’ordinanza di marzo, mentre di solito la scelta del ministero arriva a gennaio. Questa prova si concentra, più del tema di italiano, sulle nozioni acquisite nel corso dell’ultimo anno del ciclo scolastico superiore.

La durata dipende dal tipo di indirizzo scolastico. In generale, per gli indirizzi liceali la prova dura dalle 4 alle 6 ore. Ad eccezione per gli indirizzi che prevedono attività pratiche, come ad esempio l'artistico, dove la prova può svolgersi in più giorni. Per gli istituti tecnici e professionali lo scritto d'indirizzo avrà una durata compresa tra le 6 e le 8 ore, in base alla tipologia di scuola.

Il voto dell’esame di stato è dato dalla somma tra i crediti assegnati per gli ultimi tre anni di scuola superiore e i punti maturati nel corso dell’esame. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Per l’esame, si può arrivare fino a 15 nella prova scritta di italiano che si è svolta il 22 giugno, fino a 10 nella seconda e a 25 nell’orale. È prevista anche la possibilità di assegnare la lode.

La lista

Ecco la lista delle materie per istituto.

Liceo classico: latino

Liceo scientifico: matematica

Liceo scienze umane: scienze umane

Liceo scienze umane opzione economico sociale: diritto ed economia politica

Liceo linguistico: lingua straniera 1

Liceo Musicale: teoria analisi e composizione

Liceo Coreutico: teoria, analisi e composizione

Liceo Artistico: diverso a seconda degli indirizzi.

