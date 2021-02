La squadra antidroga della Mobile di Milano ha effettuato un’operazione volta a smantellare due organizzazioni dedite al traffico di droga tra Italia e Albania. In totale sono 37 le persone arrestate, di cui soltanto una finita ai domiciliari. Le indagini sono iniziate in seguito all’arresto di Santo Tucci, noto come il “killer delle carceri”, avvenuto il 2 ottobre del 2018.Tucci aveva con sé ingenti chili di sostanze stupefacenti e anche due pistole Makarov non registrate.

Altre armi sono state trovate in possesso di due sodali dell’organizzazione italiana smantellata dall’operazione dell’antidroga. Operavano nell’area Sud di Milano ma avevano ramificazioni anche in altre regioni come Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Calabria. Dodici componenti dell'organizzazione sono stati arrestati in flagranza. La polizia ha anche sequestrato quattro chili di cocaina, 35 chili di hashish e 52 kg di marijuana. Sono stati trovati circa 260mila euro in contanti e anche qui due pistole Makarov. Il gruppo criminale italiano collaborava con un’organizzazione di spacciatori albanesi molto ben organizzata e radicata nel territorio italiano.

Entrambe le organizzazioni avevano una struttura solida e trasportavano la droga con autovetture e altri mezzi di trasporto. Infatti, sono state sequestrate nove auto, tre scooter e due moto. Sono stata eseguite anche numerose perquisizioni in diverse città italiane tra cui Bergamo e Reggio Calabria. Due persone sono anche state arrestate in Albania.

© Riproduzione riservata