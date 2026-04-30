la bozza del decreto legge sulla medicina territoriale

Medici di base in rivolta per la riforma Schillaci: c’è il rischio «supermarket salute»

Federica Pennelli
30 aprile 2026 • 06:00

La bozza del decreto legge per il riordino dell’assistenza primaria territoriale ha subito sollevato critiche. Al centro della contestazione, il cosiddetto "doppio canale" che prevede la dipendenza pubblica selettiva per i medici di medicina generale destinati alle Case della Comunità

Chi lavorerà per riempire le Case di comunità, inaugurate e vuote? La risposta, in parte, è nella bozza di decreto-legge per il riordino dell’assistenza primaria territoriale, della medicina generale e della pediatria di libera scelta. Annunciata da più di un anno dal ministero della salute. L’obiettivo, su carta, è di rendere operative le strutture territoriali del Pnrr integrando stabilmente i medici di famiglia nelle Case della comunità (Cdc). Il percorso è iniziato con una presentazione info

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Federica Pennelli
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Federica Pennelli

Scrive per Domani di salute, diritti e femminismi. Ha iniziato a Radio Sherwood nel 2004 conducendo la rassegna stampa e il giornale radio. Su Instagram è @chiccasherwood