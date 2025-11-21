false false

Sui social foto delle prove per l'accesso a medicina prima della fine dell'esame: ieri per 55mila aspiranti medici si è tenuta la prima prova dopo il semestre “filtro”.

La notizia ha provocato un’immediata reazione del ministero dell’Università che ha fatto sapere di voler trasmettere agli atenei tutte le immagini degli esami per l'accesso a medicina, Odontoiatria e Veterinaria attualmente in circolazione online e sui social.

L’obiettivo è quello di individuare i responsabili e ripristinare il pieno rispetto delle procedure previste, incluso l'annullamento della prova dell'esame del candidato individuato come responsabile della diffusione delle immagini, come prevede il regolamento.

Continua anche il monitoraggio in corso per segnalare anche nuovi contenuti eventualmente pubblicati.

Il test

Si trattava del primo banco di prova della riforma voluta dalla ministra Anna Maria Bernini. Il nuovo ordinamento permette a tutti gli aspiranti medici di frequentare le lezioni – spesso in didattica a distanza – per sei mesi, prima di affrontare la prova che consente la prosecuzione degli studi. Una seconda sessione è prevista il 10 dicembre, poi inizierà la scrematura: dovrebbe restare in corso uno studente su tre, i posti per cui competono i 61mila iscritti sono circa 20mia.

Le prove prevedevano domanda di chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia. Per ciascuna materia erano previste 31 domande delle quali 15 a risposta multipla e 16 a completamento e il test 45 minuti.

© Riproduzione riservata