Mediterraneo “Mare loro”, i libici comandano e sparano

Davide, soccorritore a bordo della Sea-Watch 5 che venerdì 15 maggio è arrivata a Brindisi con a bordo oltre 150 persone, racconta l'ultimo episodio in cui la Guardia costiera libica ha attaccato e minacciato la nave della ong tedesca. Tra l’indifferenza di Italia e Unione europea

true false

«Non vengo da zone di guerra, ma ho capito subito che quel rumore era una raffica di mitra». Davide viene da Napoli, quando è sulla terraferma suona la viola, ha 32 anni e fa parte del team di soccorso in mare della Sea-Watch 5. 13 maggio 2026. La motovedetta Murzuq presente sulla scena Spari e minacce Lunedì 11 maggio, alle 9, il Mediterraneo centrale si è trasformato in un teatro di guerra. La Sea-Watch 5, nave umanitaria operata dalla ong tedesca, ha avvistato una barca in vetroresina straca