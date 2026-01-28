nel comune siciliano franato

Meloni, blitz a Niscemi ma non parla di fondi. I pm: «Disastro colposo»

Valeria Costa
28 gennaio 2026 • 20:11

La presidente del Consiglio a sorpresa dal sindaco. «Ci fidiamo delle garanzie», dice il vicesindaco Stimolo. La frana non si ferma. Il caso degli 8 milioni della regione

Mercoledì mattina la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a sorpresa a Niscemi. Il sindaco Massimiliano Conti aspettava il Capo Dipartimento della protezione civile Antonio Ciciliano, ma ad accompagnarlo c’era anche la presidente. Il Governo ha recentemente stanziato cento milioni per gli interventi urgenti destinati alle tre regioni colpite dalla tempesta Harry. Alla Sicilia sono destinati, quindi, 33,3 milioni. Tra questi però non sono compresi i danni della frana di Niscemi, c

Per continuare a leggere questo articolo

Valeria Costa
Valeria Costa
Valeria Costa

Laureata in Scienze politiche. Studia Governo amministrazione e politica alla Luiss a Roma