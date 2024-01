La diretta della conferenza stampa di fine anno rinviata al nuovo: Meloni deve rispondere su questioni spinose come il dossier Verdini, il caso Pozzolo e le tensioni in Europa

Giorgia Meloni, guarita da una serie di problemi di salute che l’hanno fermata durante le feste, si confronta con i giornalisti – pur con la protesta di Fnsi, che è assente all’appuntamento in polemica con la cosiddetta legge Bavaglio – sulle questioni di più stretta attualità e sul futuro del suo governo.

Caso Verdini: «Bisogna aspettare gli sviluppi della magistratura» per valutare il caso Anas, dice la premier. Sul caso specifico di Tommaso Verdini quindi non interviene. Per Meloni «Salvini non viene chiamato in causa e perciò non ritengo che debba riferire in aula».

Caso Pozzolo: «A chi ha il porto d’armi per difesa personale capita di girare armato». Ma Pozzolo aveva bisogno di custodire l’arma con «responsabilità»: «Chi non è stato responsabile è stato chi detiene l’arma. Per questa ragione ho chiesto che Pozzolo venga deferito in commissione garanzia ai probiviri di FdI e che venga sospeso da FdI».

L’immigrazione: «Non ritengo i risultati ottenuti soddisfacenti» dice Meloni, che sostiene di avervi dedicato una gran mole di lavoro. «La materia con la quale ci confrontiamo è una sfida epocale». La premier cerca una soluzione strutturale di lungo periodo attraverso internalizzazione e Piano Mattei. «Il mio obiettivo è fermare le partenze in Africa, valutare di aprire hot spot in Africa per valutare chi abbia diritto e chi no di arrivare in Europa e parallelamente lavorare sull’immigrazione legale». Meloni sostiene che l’Italia non avesse mai posto il problema dell’immigrazione. «Stiamo potenziando tutte le strutture potenziabili».

Premierato e autonomia: La premier dice di non voler «toccare il ruolo del presidente della Repubblica». «Non vedo in che modo l’elezione diretta del capo del governo tocchi i poteri del capo dello stato: si rafforza la stabilità dei governi» ha detto Meloni. L’eventuale referendum «non è su di me, ma sul futuro. Gli italiani devono decidere che futuro vogliono». Per la capa del governo «l’autonomia si tiene perfettamente con il premierato».

Privatizzazioni: Meloni prevede venti miliardi di privatizzazioni in tre anni. «La mia idea è ridurre la presenza dello stato dove non è necessaria e riaffermarla dove è necessaria». Un discorso che riguarda per esempio il caso di Poste, dove il controllo pubblico però non viene messo in discussione. Per Ferrovie invece la premier sta valutando l’ingresso di soci minoritari: «Abbiamo dato un bel segnale con Mps».

Antisemitismo: Il generale Angelosanto sarà il prossimo prefetto a occuparsi specificamente della lotta all’antisemitismo dopo le dimissioni del coordinatore nazionale Giuseppe Pecoraro.

Facilità di fare investimenti in Italia: Per Meloni giustizia e burocrazia sono due riforme che servono. «Vorrei riformarle quest’anno in maniera seria». La premier ritiene che lo stato «controlla ma deve essere al fiano di chi produce».

Il richiamo di Mattarella su balneari e ambulanti: La premier ha detto che l’appello di Mattarella sul decreto concorrenza «non rimarrà inascoltato. Dovremo valutare nei prossimi giorni, con i partiti di maggioranza e con i ministri competenti, l'opportunità di interventi chiarificatori».

Accoglienza e Piano Mattei: Per Meloni il Patto di immigrazione e asilo è migliore delle regole precedenti, «motivo per cui l’ho sostenuto pur non essendo una mia priorità. Abbiamo bloccato la possibilità di riprendere persone che avevano passato il confine, altri paesi hanno bloccato la possibilità di ridistribuire: c’è un meccanismo che per noi è più di garanzia». Per la premier però non c’è soluzione finché si ragiona solo sugli immigranti già arrivati in Europa. Il Piano Mattei «è più avanti di quanto sembri. Ci sarà la conferenza Italia-Africa e quella sarà l’occasione per presentare il piano. C’è il tema dello sviluppo energetico. Si può lavorare con investimenti sulla produzione di energia politica in Africa. Ma lavoriamo anche sulla formazione». Meloni vorrebbe scegliere le priorità, selezionare dei partner con cui metterlo a terra e poi sperare che si moltiplichi.

Il caso del consigliere della corte dei conti Degni: Meloni si chiede se sia normale per la sinistra che un magistrato si «comporti da militante». Per Meloni «è più grave il silenzio di Gentiloni e Schlein. Paolo Gentiloni, che lo ha nominato, Elly Schlein, nessuno ha detto una parola. Perché se chi ha nominato questo giudice dicesse qualcosa ammetterebbe che è normale che chi ha cariche che dovrebbero essere super partes possa fare militanza politica». Con Schlein, però, Meloni si impegna a un confronto televisivo.

Gli extraprofitti delle banche: «L’eventuale accantonamento tassa extraprofitti comporterebbe aumento credito erogato» ha detto la premier, che non ha perso occasione per attaccare le opposizioni. «Sulla tassazione degli extra profitti alle banche ho sentito dire di tutto. Mi fa sorridere che i primi a criticare il governo siano quelli che quando erano al governo alle banche hanno preferito fare regali, vale per il Pd, per il Movimento 5 stelle che è stato cintura nera di aiuti alle banche».

Il patto di stabilità e il Mes: «Sono soddisfatta su Patto stabilità anche se non è quello che volevo. In Europa non c’è questo superiore interesse comune, si cerca una sintesi tra gli interessi delle nazioni». Meloni dice che non sarebbe stato possibile fare altro se non rimettersi all’aula, dove la ratifica della modifica del Mes è stata bocciata. «Non c’è mai stata una maggioranza parlamentare per approvarla». Per Meloni può essere un’occasione per elaborare un nuovo strumento: «Non credo che il tema della mancata ratifica del Mes vada letto in relazione ai risultati del patto di Stabilità».

La candidatura personale di Meloni alle Europee: La premier «non ha ancora deciso» se candidarsi in prima persona. «Io lavoro per una maggioranza alternativa alla maggioranza Ursula». Meloni non sarebbe disposta ad accettare un’alleanza con la sinistra.

Da dove verranno i fondi per la legge di bilancio 2025: Di fronte alla scelta tra l’innalzamento di tasse e taglio della spesa pubblica Meloni sceglierebbe la seconda. «La crescita italiana è stimata, ed è un dato buono, superiore alla media europea. Io non sono per aumentare le tasse quindi se devo lavorare lavoro prevalentemente sul taglio della spesa, come fatto quest'anno, con tagli lineari alla spesa pubblica che ci hanno consentito il rinnovo del taglio del cuneo contributivo. Poi vediamo quale sarà l'andamento dell'anno» prossimo per la manovra del 2025, «bisogna sapere quali sono le risorse che si hanno, io confido che quest'anno si possa essere ragionevoli e immaginare un taglio degli interessi».

Legge Bavaglio: Meloni ha specificato che l’emendamento Costa sulla pubblicazione degli atti giudiziari – contro cui Fnsi sta protestando alla conferenza stampa – non è un’iniziativa del governo. «La protesta si sarebbe dovuta tenere sotto il parlamento».

