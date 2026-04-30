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Il menù invisibile: perché la ristorazione italiana non è ancora per tutti

Illustrazione Isabella Bersellini
Illustrazione Isabella Bersellini
Illustrazione Isabella Bersellini
Stefania Leo
30 aprile 2026 • 15:38

Niente braille, niente CAA, personale non formato: in Italia si fa fatica a fare inclusione a tavola. Una direttiva europea, però inizia a fare pressione

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di cosa significa mangiare e cucinare con disabilità, neurodivergenze e corpi non conformi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newslett

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Stefania Leo
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Stefania Leo

Giornalista. Nata nella città della cultivar Coratina, dopo un decennio a Roma, torna a scrivere dalla sua Puglia. Racconta storie di cibo e vino, agricoltura, food tech e viaggi enogastronomici.