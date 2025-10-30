Il metodo call out: schedare abuser senza alcuna prova

true false

«È emersa l’esistenza dell’intenzione e della concretizzata cospirazione nel porre in essere intenti persecutori e diffamatori verso la parte offesa al fine di rovinare e screditare la sua carriera e la sua figura pubblica». La parte offesa a cui il pubblico ministero della procura di Monza, Alessio Rinaldi, fa riferimento è A.S., dalla cui denuncia è nata l’inchiesta che vede indagate per stalking le due attiviste femministe Valeria Fonte e Carlotta Vagnoli e la giornalista Benedetta Sabene. Un