La storia

Mettere l’anima su tela: dalle lotte sindacali all’arte con le vittime di tratta

Diana Ligorio
03 maggio 2026 • 19:22

Rosa Maria Protopapa prepara i pennelli per iniziare la sua lezione in una stanza all’interno della comunità Micaela. «Ho iniziato a fare arte visiva con queste donne tolte dalla strada, alcune anche dipendenti da sostanze o ex detenute. A loro chiedo solo il nome, non la storia»

«Un giorno, ho proposto di fare pittura su una loro fotografia. Guardarsi su una tela è molto potente. Lì escono fuori tutte le fragilità e le forze di queste donne. E anche le mie, sebbene quando dipingo ho imparato a lasciare la mia storia da parte». Rosa Maria Protopapa prepara i pennelli per iniziare la sua lezione di arte visiva in una stanza all’interno della comunità Micaela che, in provincia di Bari, si occupa di tutelare, prendere in carico e favorire l’empowerment delle donne vittime d

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Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.