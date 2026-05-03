Mettere l’anima su tela: dalle lotte sindacali all’arte con le vittime di tratta

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«Un giorno, ho proposto di fare pittura su una loro fotografia. Guardarsi su una tela è molto potente. Lì escono fuori tutte le fragilità e le forze di queste donne. E anche le mie, sebbene quando dipingo ho imparato a lasciare la mia storia da parte». Rosa Maria Protopapa prepara i pennelli per iniziare la sua lezione di arte visiva in una stanza all’interno della comunità Micaela che, in provincia di Bari, si occupa di tutelare, prendere in carico e favorire l’empowerment delle donne vittime d