Migliorare le etichette: meno claim generici, più informazioni ambientali

In mancanza di regole precise, alcuni hanno fatto disinvoltamente ricorso alla pratica del greenwashing: dipingere come interamente sostenibile qualcosa che lo è solo in parte o per nulla. Ma una direttiva europea in via di recepimento impone che i messaggi ambientali siano specifici, verificabili e comprensibili, cioè spieghino su quali elementi concreti si fondano le indicazioni in tema di sostenibilità

true false

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è cucina insostenibile. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Quando prend