Musa Balde aveva 23 anni quando si è tolto la vita sabato notte nel cpr di corso Brunelleschi a Torino. Il migrante di origine guineane si è impiccato con le lenzuola che aveva in dotazione nella sua camera, dove si trovava in isolamento fiduciario per motivi di salute. A dare la notizia sono stati gli operatori del centro. Balde sarebbe stato espulso da lì a poco per la seconda volta dall’Italia, dopo un provvedimento ricevuto il 10 marzo. «Io non riesco più a stare rinchiuso qui dentro: quanto manca a farmi uscire? Perché mi hanno rinchiuso? Voglio andare via: io uscirò di qui», sono le frasi che aveva pronunciato al suo avvocato citato da Repubblica.

Lo scorso 9 maggio il giovane ragazzo ha subito una pesante aggressione fuori da un centro commerciale di Ventimiglia da parte di tre cittadini italiani di 28, 39 e 44 anni. Gli inquirenti stanno ancora indagando sull’accaduto, apparentemente la lite sarebbe scaturita dopo il tentato furto di un cellulare. Nei video circolati sui sociali si vede come i tre uomini, due di origini siciliani e uno calabrese, lo avevano aggredito con spranghe, bastoni e tubi di plastica. Dopo l’identificazione da parte delle forze dell’ordine sono stati denunciati per lesioni. Il ragazzo era stato portato all’ospedale di Bordighera dove è stato dimesso dopo con una prognosi di 10 giorni per lesioni e trauma facciale.

Secondo l’avvocato aveva bisogno di un supporto psicologico dopo l’aggressione e la decisione di espellerlo da paese per la seconda volta. Riguardo a quell’evento, la versione di Balde è diversa, al suo difensore ha riferito che in realtà è stato picchiato mentre stava chiedendo l’elemosina. «Quello che è sicuro è che non ha avuto assistenza psicologica adeguata, era palesemente molto provato. Gli sono state fatte firmare tante carte sulla sua espulsione, ma nessun atto riguardo alla violenza di cui è stato vittima» ha detto l’avvocato Gianluca Vitale.

