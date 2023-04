Durante la notte un barchino di 7 metri, con 38 migranti a bordo e il corpo, è stato soccorso al largo di Lampedusa. I migranti hanno riferito di essere partiti da Sfax. Secondo le ricostruzioni, l’uomo sarebbe sceso per spingere il barchino verso il largo ma è stato stato colto da un malore. Sul mezzo di fortuna la moglie e i tre figli minorenni

Nel giorno Pasqua continuano a registrarsi gli sbarchi, così non si fermano mai i viaggi dei migranti attraverso il Mediterraneo e l’allarme perché gli venga concessa salvezza. Un uomo è morto durante il viaggio per salvare la sua famiglia a bordo di una delle imbarcazioni soccorse in queste ore.

Gli arrivi

Alle 12 di domenica pomeriggio sono 12, per un totale di 473 migranti approdati in Italia, gli sbarchi a Lampedusa a partire dalla mezzanotte. Ci sono anche donne e minorenni e il corpo del migrante che non è sopravvissuto al viaggio. Tra gli altri infatti, al largo dell’isola è stato soccorso in piena notte un barchino di 7 metri, con 38 migranti a bordo e l’uomo ormai cadavere.

L’imbarcazione è partita dalla Tunisia con a bordo migranti originari da Costa d'Avorio, Guinea, Camerun e Nigeria. I naufraghi hanno riferito di essere partiti da Sfax alle ore 20 di venerdì scorso. Secondo le ricostruzioni, l’uomo che non c’è l’ha fatta sarebbe nigeriano e già in acque antistanti alla città tunisina sarebbe sceso per spingere il barchino verso il largo.

Poi però, riportano le primissime informazioni acquisite da Guardia costiera e polizia, sarebbe stato colto da un improvviso malore: a ucciderlo potrebbe essere stata l'ipotermia. A bordo la moglie e i tre figli minorenni, tratti in salvo. La salma è stata già portata nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

Sulla terraferma

Mentre la Guardia costiera e la Guardia di Finanza proseguono i salvataggi in pare, quarantadue migranti, fra cui 6 donne e 5 minori, sono stati sorpresi sulla terraferma di Cala Maluk dai militari della tenenza della Gdf. L'imbarcazione utilizzata dal gruppo, per giungere fino a Lampedusa, non è stata, al momento, ancora rinvenuta. Gli sbarcati hanno riferito di essere originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea e Mali.

L’allarme non si ferma mai: «Nella notte abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in pericolo partita da Tobruk, Libia», scrive su Twitter Alarm Phone. «Abbiamo informato le autorità, ma nessuna operazione di salvataggio è stata confermata - aggiunge l’associazione -. Non mettete a rischio 400 vite: soccorrete subito!».

Negli auguri di Pasqua, papa Francesco ha pregato per tutti i migranti: «Nessun uomo o donna sia discriminato e calpestato nella sua dignità». C'è anche il «venerdì santo» di «chi muore per la speranza, i tanti che non arrivano laddove con tutti i sacrifici hanno desiderato», ha detto il cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Cei e Arcivescovo di Bologna nel suo messaggio pasquale rilasciato al Tg Rai dell'Emilia Romagna.

Nella tarda mattinata, 156 ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola, sono stati imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà stasera a Porto Empedocle. Nella struttura di primissima accoglienza sono rimasti in 1.204.

