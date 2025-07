C’è una nuova memoria. Ed è quella dei pm che indagano sulla gestione dell’urbanistica a Milano. All’interno si fa ancora una volta riferimento alla legge regionale 12 del 2005: la normativa disciplina la pianificazione territoriale e l’urbanistica nel territorio lombardo. Nel tempo è stata soggetta a varie modifiche, alcune delle quali sono state proposte da uno degli indagati della maxi inchiesta: Giuseppe Marinoni.

«Manfredi (Catella, ndr), questi sono appunti che ho scritto per la Regione che mi ha chiesto contributi per rivedere la legge 12. Ho introdotto il concetto di Strategie Urbane come quello delle Porte Metropolitane di cui abbiamo parlato oggi. Leggi il punto 5 sul rapporto pubblico-privato», scrive Marinoni al “re del mattone” e suo coindagato.

Tradotto: il numero uno della commissione paesaggio in comune «faceva sfoggio – si legge nella memoria che integra la precedente richiesta cautelare - con l’imprenditore Manfredi Catella e con l’assessore Giancarlo Tancredi (anche lui indagato e ormai dimissionario, ndr)» di questo suo ruolo, quello cioè di una sorta di “consulente” della regione per la modifica della legge.

Tra l’altro sono gli stessi pubblici ministeri a rilevare che, attraverso questo incarico, per il quale Marinoni dichiarerà di non avere conflitti di interesse, avrebbe avuto diversi vantaggi. Avrebbe cioè «introdotto e reso ancora più agevole e spedita (...) la realizzazione delle Porte metropolitane». Un progetto finito sotto la lette degli inquirenti.

Dunque, la regione sapeva? A questa domanda starebbero cercando di rispondere i pm che pertanto avrebbero acceso i fari sulla legge della giunta Fontana.

Lunedì lo stesso governatore leghista, attestandosi su posizioni garantiste, ha manifestato la sua solidarietà al primo cittadino Beppe Sala. Non consapevole, forse, di essere stato appellato come «imbarazzante» e «non credibile» nelle chat tra il primo cittadino e l’altro indagato eccellente, l’archistar Stefano Boeri.

Segnalazioni sospette

Ma, oltre a questo, ci sono ulteriori aspetti su cui l’indagine si starebbe focalizzando: nei documenti allegati agli atti vengono infatti forniti una decina di bonifici (omissati) – con cifre che vanno dai 5mila ai 30mila euro – che società, amministratori delegati o singoli hanno versato come contributo per la campagna elettorale di Sala nel 2021. E di cui a dicembre scorso i pm hanno chiesto «con la massima urgenza» copia all'Area elettorale della Corte d'Appello di Milano.

Tra i bonifici c’è anche quello della società RealStep srl che, come Domani ha scritto nei giorni scorsi, ha versato, il 21 ottobre 2021, 2mila euro a Luigi Di Marco, mandatario elettorale di Beppe Sala. Il punto, dunque, è chiaro: i pubblici ministeri vogliono capire, sulla base delle risorse stanziate, se le società in questione siano state in qualche modo favorite dal comune.

Spuntano anche bonifici per 6,5 milioni di euro «senza causale o con causale criptica» che riguardano Andrea Bezziccheri, il patron di Bluestone, uno dei quattro indagati per cui è stato chiesto il carcere. Le società di Bezziccheri, più in particolare, sono state oggetto di una segnalazione per operazioni sospette: da qui la scoperta degli “strani” bonifici sul proprio conto.

Da dove provengono? A questa domanda dovranno rispondere gli inquirenti. E poi ci sono pure altre due fatture, di poco più di 10mila euro, emesse da Marinoni nei confronti di Acpv Architets, la società degli architetti Antonio Citterio e Patricia Viel: le fatture, emesse tramite lo studio di architettura di Marinoni, sono dell'aprile 2021 e del febbraio successivo. Poco dopo la seconda fattura il tecnico comunale «partecipava alle sedute in cui la Commissione valutava la proposta di intervento Portali di via Gioia 20, quella del 31 marzo 2022, in cui il progetto otteneva parere sospensivo e quella del 14 aprile 2022, in cui il parere era diventato favorevole».

Il progetto dei ministeri

Nella memoria dei pubblici ministeri ci sono poi riferimenti anche a Carlo Masseroli, ex assessore all'Urbanistica della Giunta del sindaco Moratti e dal 2022 manager di Nhood. Masseroli non sarebbe indagato. Fatto sta che i pm rilevano che lui, insieme a Marinoni, avrebbe «aspirato alla semplificazione degli accordi di Partenariato Pubblico Privato, come moduli procedimentali per portare avanti nell'ombra i loro progetti espansionistici».

Ed è sempre nella memoria integrativa che i magistrati di Milano si concentrano, elencandole, su tutte quelle aree demaniali «pubbliche o ex pubbliche» che sarebbero state cedute ai privati senza tener conto «dell'interesse» collettivo.

I progetti in questione riguardano scali ferroviari, come quello di Porta Romana per il Villaggio olimpico, ma anche caserme.

«Tra i tanti esempi può ancora aggiungersi l'accordo sottoscritto nel 2016, revisionato il 28 febbraio 2022, aggiornato ancora il 20 giugno 2024, che riguarda – si legge nelle carte – le caserme del demanio militare Garibaldi, Montello e Santa Barbara, stipulato tra ministero dell'Interno, ministero della Difesa, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ministero della cultura, Agenzia del demanio, Università Cattolica del Sacro Cuore e Regione Lombardia e Comune di Milano».

Interventi, pertanto, diffusi. Progetti pieni di ombre.

Confermano i pm, quando parlano di «rilevanti incrementi di rendita fondiaria privata, che nel rispetto del principio dell'interesse pubblico» avrebbero dovuto «essere bilanciati da altrettanto vantaggio per la comunità, anche in termini di salubrità dell'ambiente, che passa attraverso il risparmio di suolo e la "Rigenerazione urbana”, correttamente intesa».

Tutto questo non sembrerebbe esserci stato. Eppure ieri in consiglio comunale Beppe Sala, mano sul cuore, ha detto che la sua amministrazione ha avuto un unico obiettivo: sbilanciarsi verso l’interesse di tutti i cittadini. L’inchiesta è solo all’inizio.

