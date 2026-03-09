Fermento editoriale, Del Vecchio e Belpietro puntano Milano Finanza

Dopo il Giornale e Qn, Del Vecchio valuta un’altra operazione editoriale. Il giornale sarebbe un punto di riferimento per gli equilibri economici-finanziari. Ma ci sono altri pretendenti: Belpietro, reduce dal flop di Verità&Affari, ma anche il ceo del gruppo Ion, Andrea Pignataro

true false

L’editoria è in crisi, viva l’editoria. Verrebbe da usare il vecchio paradosso per raccontare il grande fermento intorno alle proprietà dei giornali italiani. Dopo la vendita di Gedi, un altro cambio al timone potrebbe arrivare per MilanoFinanza, giornale milanese importante (e autorevole) per chi opera nel settore finanziario. Così un tris di nomi ha messo gli occhi su MF e Class Editori, oggi nelle mani di Paolo Panerai, che da poco ha compiuto 80 anni. L’ipotesi di cessione è sul tavolo, anch