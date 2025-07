«Giuseppe ciao, buongiorno una cosa veloce che non c'entra niente con i ppp, mi è stato detto..., però è da verificare che il 31 gennaio il Comune, non meglio specificato chi e come, presenterebbe alla stampa un progetto per la ristrutturazione del Meazza, di San Siro, eee... e che i due club dovrebbero vederlo qualche giorno prima, tu ne sai qualcosa? Se è vero, chi l'ha fatto? Qual è l'obiettivo? Perché, perché sarebbe davvero opportuno capire chi c'è dietro».

È il 15 gennaio 2024 quando l’architetto Federico Pella della J+S, società che si è aggiudicata la realizzazione dello stadio del Cagliari e dell’Atalanta, manda un messaggio vocale al tecnico del comune di Milano, numero uno della Commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, con il quale gli comunica di aver saputo che il Comune dovrebbe presentare alla stampa un progetto per la ristrutturazione di San Siro.

«Chi c’è dietro?», chiede l’indagato della maxi inchiesta sulla gestione dell’urbanistica che coinvolge anche il sindaco Beppe Sala.

«No, non ne so niente. Giovedì... provo informalmente a chiedere... all'assessore per capire se mi può anticipare qualcosa, poi ti faccio sapere», risponde l’altro indagato, Marinoni. E i pm annotano: «Appare evidente che Marinoni a quel punto proponeva a Pella di mettere subito in contatto Massimo Caputi, rappresentante legale di Terme&Spa Italia srl, nonché gestore delle Terme De Montel (adiacenti all’area dello Stadio Meazza) con Abbadessa, ceo di Hines Italia, o Catella (Coima sgr)».

Ma chi è Massimo Caputi? Estraneo alle indagini, è un personaggio di rilievo della finanza immobiliare italiana e internazionale: alla società J+S, coinvolta nell’inchiesta, aveva infatti già affidato l’incarico di ristrutturazione delle scuderie De Montel da trasformare in terme.

Ma dalle chat si apprende che Marinoni e Pella, in accordo con l’assessore all’urbanistica Giancarlo Tancredi (anche lui indagato), vorrebbero qualcos’altro da Caputi e cioè «l’appoggio per ricevere un incarico per le opere relative allo stadio Meazza, su cui il sindaco Sala deve decidersi».

«Buonasera Dr. Caputi, sono lieto di averti conosciuto. Spero che ci sia occasione di incontrarci presto, anche per capire con l’Amministrazione comunale come proseguire il tema della riqualificazione del vostro Complesso termale, per il quale ti faccio ì miei complimenti per il coraggio imprenditoriale e l’esito architettonico. A presto Giuseppe Marinoni», è il messaggio inviato non a caso a Caputi dal tecnico del comune. Un messaggio che sembra far riferimento a un incontro.

Confermano gli inquirenti: «Sullo stadio di San Siro, una serie di messaggi tra Marinoni e Pella si sostanziano in scambi di informazioni sull’iter delle note vicende che interessano la parte politica e i privati coinvolti – si legge nelle oltre quattrocento pagine di richiesta cautelare – Tra questi quello del 2023 col quale Marinoni abbordava l’imprenditore romano Massimo Caputi, allettandolo con l’offerta del suo personale aiuto per vedere con l’amministrazione del Comune come riqualificare.

Le chat rivelano che Marinoni il giorno prima del messaggio riportato aveva incontrato Caputi insieme all’assessore Tancredi e costoro avevano già discusso e intavolato la suddetta proposta di valorizzazione delle aree».

Sempre i pm di Milano, come raccontato ieri su questo giornale, scrivono che Tancredi, il 22 dicembre 2024, «faceva riconfermare al sindaco Sala la nomina di Marinoni nella stessa Commissione». In particolare Tancredi «si era trovato a decidere su interventi cruciali», come «il progetto di rifacimento dello stadio di San Siro e il quartiere adiacente da parte di Inter e Milan». Era stato lui il responsabile unico del procedimento che aveva fornito «un parere tecnico dopo aver acquisito i documenti relativi al nuovo Meazza».

Quale, dunque, l’opportunità dell’incontro tra Marinoni, Caputi e Tancredi? L’inchiesta, che conta ora ben 74 indagati accusati a vario titolo di corruzione, falso e induzione indebita, è ancora all’inizio. Lunedì il sindaco Sala riferirà in consiglio comunale. Interrogatori preventivi fissati il 23 luglio.

