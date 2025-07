Grattacieli, grattacieli ovunque. Tirati su in un lampo. Eccessiva semplificazione della burocrazia? Per la Corte di Cassazione la risposta è positiva. Lo scorso aprile i giudici di legittimità hanno dato ragione alla procura meneghina, confermando il provvedimento di sequestro delle residenze Lac al parco Cave di Milano.

Ma solo ora è arrivato il deposito delle motivazioni: serve «un piano attuativo particolareggiato» per i palazzi di venticinque metri, non una semplice Scia. «Una necessità – si legge nella sentenza – davanti ad edificazioni ritenute particolarmente impattanti, che esprime il senso profondo del principio della pianificazione degli interventi edilizi e di trasformazione urbana, connotato dalla sua precipua funzione di garanzia dell’ordinato sviluppo del territorio».

Ancora una volta, dunque, un punto messo a segno dai magistrati della procura guidata da Marcello Viola, che avevano chiesto il sequestro delle residenze al parco Cave e che sono al lavoro, da tempo, su più filoni d’inchiesta sull’urbanistica.

Solo mercoledì il rinvio a giudizio dei sei indagati della vicenda sulla Park Towers, le due gigantesche torri costruite al posto di un manufatto di un paio di piani. E poi l’ultima indagine, quella ancora in corso, sulla gestione dell’urbanistica che stavolta pare pure avere un risvolto politico: coinvolti nel procedimento sono infatti anche il sindaco Beppe Sala e l’ormai ex assessore all’Urbanistica di Palazzo Marino Giancarlo Tancredi.

«C’erano progetti improbabili», hanno dichiarato agli inquirenti due dirigenti del comune di Milano sentiti come persone informate sui fatti nell’ambito di questa maxi inchiesta.

Parole forse simbolo dell’edificazione selvaggia in città. Di una città che i pm meneghini hanno descritto come «svilita». Svilita da quale tipo di interesse?

L’interesse pubblico

A questo proposito nella sua sentenza la Cassazione ha sottolineato che chi costruisce deve tenere conto anche di «un interesse pubblico all'organizzazione del territorio». Un monito per tanti, per chi, soprattutto, ha edificato pensando solo all’attrattività di uno spazio.

Il caso, per il quale i giudici della Suprema Corte hanno respinto nei mesi scorsi il ricorso contro il sequestro del cantiere, riguarda più in particolare tre torri di 9, 10 e 13 piani, alte da 27 a 43 metri e con 77 appartamenti. Otto gli indagati per abuso edilizio, lottizzazione abusiva, false attestazioni, tra cui Paolo Mazzoleni, attuale assessore all'Urbanistica del Comune di Torino, coinvolto in più inchieste di questo genere a Milano e progettista della Lake Park, società proprietaria dell'area, e Rossella Bollini, titolare della stessa società, e vari dirigenti comunali.

Tra le presunte violazioni, secondo la Cassazione, c'è proprio l'assenza di un piano particolareggiato esecutivo, o di un piano di lottizzazione esteso all'intera zona, nonché la «qualificazione illegittima» dell'intervento come una «ristrutturazione edilizia» e non «nuova costruzione» con pure «indebiti vantaggi tributari ai danni dell'erario» e la monetizzazione degli standard urbanistici «fortemente» sottostimata.

A sfavore di chi? Forse di chi la città vorrebbe viverla, non costruirla.

