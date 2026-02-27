È successo nel pomeriggio in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia. La vittima stava camminando ed è stato investito dal mezzo dopo l’uscita dai binari. Il bilancio dell’incidente è ancora provvisorio. Si indaga per omicidio colposo

Poco dopo le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio, un tram della linea 9 diretto a Porta Genova è deragliato in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano. Dopo essere uscito dai binari, il mezzo ha attraversato la carreggiata automobilistica e ha finito la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il bilancio, ancora provvisorio, è di un morto e almeno 39 feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale: uno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono già arrivati numerosi mezzi di soccorso.

La vittima è un uomo - non ancora identificato - che stava camminando in viale Vittorio Veneto ed è stato investito dal mezzo dopo il deragliamento.

Le indagini

Sono ancora incerte le cause dell’incidente. Secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, stamattina intorno alle 8 c'erano ben 8 tram in fila sui binari dove nel pomeriggio è poi deragliato il tram. L’ipotesi dei testimoni, non ancora confermata in sede di indagine, è dunque che ci fossero dei problemi sulla linea dove il tram è uscito dai binari.

Il procuratore di Milano Marcello Viola si sta recando sul luogo dove è deragliato il tram, come anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. Da quanto si apprende, nelle prossime ore sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per ricostruire quanto è avvenuto. Il fascicolo sarà aperto dalla pm di turno Elisa Calanducci, che si sta occupando della vicenda assieme al procuratore Viola.

«Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile», ha raccontato all’Ansa uno dei passeggeri che si trovava a bordo del tram. «Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l'uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa. Ci ho messo un po' a rialzarmi e a scendere».

«In attesa di comprendere come sia potuto accadere un fatto tanto grave che, purtroppo, dalle prime notizie, ha provocato il decesso di una persona, ringrazio la macchina del soccorso dell’emergenza entrata prontamente in funzione per garantire assistenza a tutti i cittadini rimasti coinvolti nell’incidente», ha dichiarato l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso.

