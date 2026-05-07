«Dice che mi sparerà». L’ex moglie denunciò il padre della coppia “rivale” dei Minetti-Cipriani

Un violento, così l’ex moglie descrive l’uomo che si era proposto per prendere in adozione il piccolo F., poi affidato a Minetti-Cipriani. Ecco le denunce che hanno pesato sulla scelta dell’Inau

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C’era un’altra famiglia che avrebbe voluto adottare il piccolo F. Una famiglia che nei giorni scorsi ha raccontato ai media uruguaiani, ripresi da diversi organi di stampa italiani, che alla fine l’Inau, l’ente che gestisce le pratiche d’adozione, ha preferito che il bambino venisse affidato alla coppia Minetti-Cipriani, da settimane al centro delle polemiche a causa della grazia ottenuta dall’ex igienista dentale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento alla prostituzione e peculato.